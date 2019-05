Atalanta, Masiello: «Sogno di sfidare Messi al Camp Nou»

Il leader dell’Atalanta, Andrea Masiello, ha parlato della conquista della Champions e del trascinatore Gasperini

Il leader dell’Atalanta, Andrea Masiello, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport a margine dell’evento “Colpo di Vino” al Golf Club “Ai Colli” di Bergamo. Il difensore ha fatto un bilancio dell’annata che ha portato i nerazzurri in Champions: «Gasperini? Per gran parte la Champions è merito suo. È un valore aggiunto, vogliamo proseguire insieme».

«Sono il più “anziano in un gruppo giovane, anche per questo l’Europa che conta è un traguardo incredibile. Un sogno? Abbiamo affrontato Ronaldo con la Juve, perché non sfidare Messi al Camp Nou?».