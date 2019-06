Atalanta, Muriel per un attacco Champions: ma sarà una sfida per Gasp

Atalanta, l’arrivo di Muriel per formare un attacco da Champions League: Gasperini dovrà ritrovare l’attaccante visto con la Sampdoria. I dettagli

Il primo colpo Champions dell’Atalanta prende il nome di Luis Fernando Muriel Fruto (qui i dettagli). Gasperini avrà così a disposizione un attacco made in Sudamerica (Papu Gomez, Zapata e Muriel) con un tocco di classe dall’Est d’Europa (Ilicic, Pasalic e, chissà, Malinowski).

Ma l’arrivo di Muriel sarà anche una sfida per l’allenatore della dea. In primis, il colombiano dovrà recuperare da un infortunio al ginocchio che lo terrà fuori per 5-7 settimane (e salterà inevitabilmente una parte importante del ritiro). Inoltre, il classe 1991 arriva da una parentesi non troppo felice con il Siviglia. L’obiettivo? riavere il Muriel visto con la maglia della Sampdoria: 84 presenze e 24 gol. E allora sì che con Zapata (187 presenze e 79 reti) sarebbe un attacco Champions.