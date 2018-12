Atalanta-Napoli highlights e gol: le azioni salienti del Monday Match della 14ª giornata della Serie A 2018/2019

Atalanta–Napoli, in programma allo stadio Atleti Azzurri d’Italia, chiude la 14ª giornata di Serie A. I bergamaschi, reduci dalla brutta sconfitta contro l’Empoli arrivata dopo 4 successi consecutivi, vogliono tornare al successo per cercare di avvicinare al zona Europa. Con un successo l’Atalanta, difatti, aggancerebbe il Torino al sesto posto a quota 21 punti. Il Napoli, invece, cerca tre punti per impedire la fuga alla capolista Juventus, la quale grazie alla vittoria nell’anticipo contro la Fiorentina ha allargato il gap a più 11 in classifica.

La sfida sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli della sezione di Trieste, coadiuvato dagli assistenti Vivenzi e Alassio e dal quarto uomo Doveri. Al VAR ci sono Irrati e Lo Cicero. Ecco gli highlights di Atalanta-Napoli:

ATALANTA-NAPOLI 0-1: Subito Fabian Ruiz porta in vantaggio il Napoli! Bellissimo passaggio di Insigne che serve solo, davanti alla porta, l’accorrente Fabian Ruiz che spinge in rete da due passi.

ATALANTA-NAPOLI 1-1: Gosens va via a Callejon sulla sinistra. Cross per Rigoni, che svirgola la conclusione. Ne esce un assist per Hateboer, che fa la torre per Zapata. A due passi da Ospina l’ex di serata non sbaglia: 1-1

ATALANTA-NAPOLI 1-2: Mario Rui riceve sulla sinistra e mette un bel cross per Milik sul primo palo: controllo e conclusione da grande bomber: Berisha battuto, è 2-1.