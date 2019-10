Atalanta: nessuno batte più corner della squadra di Gasperini

La quantità elevata di corner battuti esprime bene la pericolosità dell’Atalanta di Gasperini. Nessuno ha più calci d’angolo a favore

L’Atalanta di Gasperini si contraddistingue per un volume offensivo elevato. Si attacca con tanti uomini, si cerca di recuperare palla in avanti e si è costantemente in zone avanzate del campo.

Questa presenza offensiva costante si vede anche dalla quantità elevata di corner che la Dea batte in ogni partita. Come riporta Whoscored.com, l’Atalanta ha l’elevata media di 7.6 calci d’angolo battuti ogni 90′. Nessuno in Serie A fa meglio.