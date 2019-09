Atalanta, nessuno meglio della Dea nel 2019

I numeri che accompagnano l’Atalanta nel 2019 sono tutti a favore della Dea e del suo allenatore

L’Atalanta continua a stupire, la squadra di Gasperini non si ferma mai e anche nell’ultima gara di campionato ha rifilato un secco 4-1 al Sassuolo. Nessuna squadra ha fatto meglio della Dea nel 2019: 54 punti in 25 partite contro i 53 della Juventus e i 48 dell’Inter (e del Torino in caso di vittoria questa sera).

L’Atalanta infatti non si ferma più e continua a macinare gioco e vittorie: dopo le sconfitte con Milan e Torino di febbraio la squadra di Gasp ha perso solo un’altra volta un mese dopo sempre contro il Toro. Questo si traduce in 18 risultati utili consecutivi su 19 gare di Serie A con solo due sconfitte extra campionato: in Coppa Italia contro la Lazio e in Champions con la Dinamo Zagabria.