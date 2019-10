Atalanta: Palomino e le sue grandi qualità nell’intercetto

Palomino è un difensore adeguato per lo stile che l’Atalanta adotta in fase di non possesso. Il sudamericano si esalta nei duelli individuali

L’Atalanta di Gasperini si distingue per marcature a uomo particolarmente efficienti. Si vedono duelli a tutto campo, anche i difensori devono essere pronti ad agire in aree molto diverse dalla zona in teoria di competenza.

Per il corretto funzionamento di questo sistema, è quindi determinante l’apporto dei terzi, che devono essere tempestivi nelle uscite. Palomino si esalta nel modo di difendere dell’Atalanta, basti pensare che è il quarto giocatore della Serie A per intercetti ogni 90′: quasi 3. Palomino è molto bravo a difendere con tanto campo alle proprie spalle.