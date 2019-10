Atalanta: Pasalic e la sua posizione offensiva

Pasalic ha giocato in una posizione molto offensiva in Lazio Atalanta. Teoricamente centrocampista, in realtà era alto

Nonostante nominalmente Pasalic fosse mediano con Freuler davanti alla difesa dell’Atalanta, in realtà sul campo si è visto qualcosa di diverso. Gomez, in teoria trequartista, era in realtà in una posizione piuttosto arretrata.

Pasalic, al contrario, ha agito in una zona molto offensiva del campo. Nel primo pressing si alzava ad aggredire Luiz Felipe, mentre su possesso consolidato “copriva” il movimento del Papu. Ossia, il sudamericano si abbassava e Pasalic prendeva il suo posto alle spalle di Muriel. Si vede nella slide sopra, col croato parecchio avanzato.