Atalanta, Percassi annuncia due acquisti da Champions entro il ritiro 

Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha annunciato che farà due acquisti da Champions entro il ritiro

Dopo la CamminataNerazzurra, grande evento del giugno bergamasco, il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, ha parlato all’Eco di Bergamo per parlare della prossima stagione e del mercato in vista della Champions.

Ecco le sue parole: «Giocare la Champions a Bergamo? È impossibile, ma ne abbiamo fatte tante di cose che sembravano impossibili. Quando i lavori saranno a buon punto porteremo qui i dirigenti Uefa per cercare di ottenere una deroga. Faremo gli interventi necessari, a qualsiasi costo». «Obiettivi? Vogliamo fare due colpi entro il ritiro, ma avere una rosa completa per fare bene anche in campionato».