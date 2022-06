Atalanta, Percassi: «Noi grande favola e con Pagliuca cresceremo»

All’Accademia dello Sport per la Solidarietà l’AD dell’Atalanta Luca Percassi rassicura: “Con Pagliuca cresceremo ancora”

L’Amministratore Delegato dell’Atalanta Luca Percassi è stato premiato nella giornata di ieri dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà, e ai microfoni de L’Eco di Bergamo ha rilasciato qualche dichiarazione tra la stagione appena conclusa della Dea e il futuro con l’ingresso in società di Pagliuca.

“Fino ad ora è stato un percorso emozionante quello dell’Atalanta. Guardiamo con grande orgoglio quello che abbiamo fatto in questi anni. Pagliuca? Ci sarà grande impegno da parte sua per far crescere il club. Vogliamo ancora fare bene”.