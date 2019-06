Atalanta, Percassi: «Pavoletti fortissimo». Niente pentimenti su Petagna

Il presidente dell’Atalanta Percassi gradisce il profilo di Pavoletti del Cagliari, mentre non si pente per aver liberato Petagna

Il presidente dell’Atalanta Percassi è intervenuto a Bergamo TV per parlare di alcuni attaccanti del passato e forse del futuro del club orobico: Pavoletti e Petagna.

Ecco le sue dichiarazioni:«Pavoletti è un giocatore fortissimo. Ma non so nemmeno se è sul mercato. Petagna ha fatto un grande campionato. Sono contentissimo per lui. Non ci sono pentimenti, altrimenti non ne usciamo più».