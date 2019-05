Atalanta, polemica sul gol di Zapata: la decisione del VAR

Proteste del Sassuolo per il gol di Zapata che può valere la Champions League per l’Atalanta. Sospetto tocco di mano del colombiano

Polemiche per il gol dell’1-1 dell’Atalanta targato Zapata. Sospetto tocco di mano lamentato dal Sassuolo: il colombiano ha ribadito in rete un pallone carambolatogli addosso due volte.

Il Var ha assegnato il gol al nerazzurro: la punta non tocca con la mano come sostenuto dagli avversari, bensì col mento. Si tratta della rete numero 23 per Zapata, che sale al secondo posto nella classifica marcatori della Serie A.