Atalanta Primavera, Brambilla: «Non meritavamo di soffrire così» – VIDEO

Atalanta Primavera, Brambilla: «Non meritavamo di soffrire così». Le parole del tecnico nerazzurro dopo la semifinale

(dal nostro inviato) – Massimo Brambilla, tencico dell’Atalanta Primavera, parla in conferenza stampa dopo la vittoria dei suoi nella semifinale playoff contro il Torino.

Le sue parole: «Per come è stata la partita non meritavamo di soffrire così. Però il calcio è questo, il Toro non è mai morto. Le partite con loro non sono mai finite. Poi i 2 gol che hanno chiuso la gara nei supplementari penso siano meritati».