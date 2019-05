Atalanta, un punto allo Stadium per dimenticare l’amarezza di Coppa

L’Atalanta prova a gettarsi alle spalle la delusione per la sconfitta in finale di Coppa Italia: un punto con la Juve avvicinerebbe la Champions

Nelle vene scorre ancora l’amarezza per la delusione di mercoledì sera. Quando all’Olimpico, di fronte alla Lazio, l’Atalanta di Gasperini ha dovuto abbandonare la dolce idea di sollevare al cielo un trofeo proprio sul rettilineo del traguardo. Scorie che non devono però offuscare la mente degli orobici.

Davanti a loro, infatti, un obiettivo – se possibile – ancora più grande. Quello di una qualificazione in Champions League che assicurerebbe, come minimo, sei partite sul palcoscenico più prestigioso. Serve un punto, domenica sera all’Allianz Stadium, contro la Juventus. Per tornare a sorridere e non dipendere da nessuno negli ultimi 90′ della stagione: a quel punto “basterebbe” superare il Sassuolo per centrare aritmeticamente il quarto posto.