Atalanta, quattro talenti della Primavera pronti per Gasperini: i nomi

Atalanta, i rinforzi per Gasperini arrivano dalla Primavera di Brambilla: i quattro talenti che si sono messi in mostra in questa stagione

La stagione dell’Atalanta Primavera culmina con un tricolore che mancava da 21 anni, il terzo della sua storia. Un trionfo che corona un settore giovanile straripante di talenti. E mentre Percassi ricerca i rinforzi da Champions League per la dea di Gasperini, Brambilla (l’allenatore della Primavera) ne ha già preparati alcuni per il grande salto.

Tra i più papabili per la prima squadra: Piccoli (il goleador dei bergamaschi con 14 reti all’attivo) e Kulusevski (eletto miglior giocatore della fase finale della stagione) hanno già fatto il loro esordio in Serie A in questa stagione. Un altro è Ebrima Colley, nazionale maggiore col Gambia. Infine, Willy Ta Bi, arrivato a gennaio dalla Costa d’Avorio: il “nuovo Kessie” che potremmo vedere in Serie A già da settembre.