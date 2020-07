Atalanta, record su record per la squadra di Gasperini: vittorie, punti e terzo posto, la corsa è sui propri numeri

Vittorie, punti, terzo posto: l’Atalanta vuole assolutamente proseguire su un ritmo davvero incredibile, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

I nerazzurri – si legge – sono in volo verso la Champions, il segreto è non fermarsi e trovare nuove motivazioni, ma soprattutto nuovi primati da poter battere. E Gasperini in questo è davvero specializzato.