Atalanta, la scalata di Pierluigi Gollini: altro che triplete

Il triplete di Gollini: dall’Atalanta all’Italia di Mancini, passando per la Premier League. La stagione della rivelazione dopo un lungo percorso

In questa stagione Pierluigi Gollini si è preso tutto. Prima l’Atalanta, scalzando lentamente Berisha e sovvertendo le gerarchie di mister Gasperini. Nel corso della straordinaria stagione nerazzurra, ha difeso i pali dei bergamaschi prendendosi terzo posto con annessa Champions League. Ed ora, mentre tutti si godono le vacanze in spiagga: Gollini difenderà anche la porta dell’Italia di Mancini. Un triplete mica da poco.

Ma non pensiate che la scalata di Gollini sia avvenuta dalla sera alla mattina. Il portiere classe 95 prima della Nazionale maggiore, si è fatto tutta una trafila: da Under 18 fino all’Under 21. Insomma, non proprio un caso che l’Atalanta abbia deciso di portarlo a Bergamo strappandolo dalla Terra di Albione. Sì, perché Gollini ha giocato anche in Premier League, seppur per soli 6 mesi, nell’Aston Villa di Di Matteo.