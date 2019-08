Atalanta, scoppia la protesta degli ultrà per il rincaro dei biglietti

Scoppia la protesta degli ultrà dell’Atalanta per la decisione di aumentare i prezzi per i biglietti e abbonamenti

L’entusiasmo per la qualificazione in Champions da parte dell’Atalanta ha lasciato posto alla contestazione dei tifosi bergamaschi. Fuori dal cantiere della curva Nord, nelle prime ore del mattino è comparso uno striscione: “Passano gli anni, cambiano i tempi, ma che errore sbagliare sugli abbonamenti… Rispetto per chi c’era, per chi c’è e per chi ci sarà”. La ‘rivendicazione’, firmata Curva Nord Bergamo.

Gli ultrà nerazzurri si sono scagliati contro il rincaro dei biglietti e abbonamenti voluto dall’Atalanta, che ha visto l’esclusione delle donne e degli Over 65 dalla categoria abbonamenti ‘ridotti’ e l’abolizione della tariffa Family.