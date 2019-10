Atalanta Shakhtar, Gasperini: «Sconfitta maturata negli ultimi 5 secondi»

Gasperini analizza la sconfitta shock della sua Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk in Champions League: ecco le parole del tecnico

Gian Piero Gasperini approfitta della conferenza post partita per evidenziare quanto fatto dall’Atalanta contro lo Shakhtar Donetsk. Ecco le parole riportate da Tuttomercatoweb.com.

«Siamo stati di livello, questa sera. Poi il risultato corre il rischio di interpretare in altro modo. Siamo stati almeno alla pari, se non meglio in tante circostanze rispetto allo Shakhtar, che è una buona squadra. Sconfitta maturata a cinque secondi dalla fine, fare mea culpa su quello».