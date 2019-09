Atalanta-Shakhtar, parla Srna: «Per il secondo posto sarà una guerra»

Dario Srna, collaboratore di Castro allo Shakhtar Donetsk, ha parlato ai microfoni di Sky in vista della sfida contro l’Atalanta

Dopo l’esperienza a Cagliari Dario Srna è tornato in Ucraina come assistente dell’allenatore Luis Castro. Domani lo Shakhtar affronterà l’Atalanta per la seconda giornata di Champions League e l’ex difensore ha parlato ai microfoni di Sky.

GIRONE – «Cerco di aiutare in ogni partita all’interno un nuovo ruolo. Domani giochiamo contro una grande squadra: dopo il Manchester City il resto del girone è equilibrato e sarà grande battaglia per il secondo posto» .

ADDIO AL CALCIO – «Ho avuto due o tre proposte dall’Italia, tra cui quella di continuare al Cagliari. Ho scelto di prendermi una pausa di un mese, poi ho fatto capire al presidente che lo Shakhtar per me è casa. Non è facile smettere di giocare a calcio, ma questo è il mio amore»