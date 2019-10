Atalanta Shaktar: Gasperini non si snatura in Champions

Anche in Champions League, si è vista la solita Atalanta di Gasperini. Marcature a uomo a tutto campo

Anche nel palcoscenico della Champions League, Gasperini ha adottato il suo tipico intenso sistema di marcature a uomo. Lo si vede nella slide sopra. Ogni giocatore dello Shaktar è preso da un avversario, con gli esterni sui terzini e Toloi che segue Taison nella metà campo avversaria.

Questo sistema però porta anche a dei rischi. Come in occasione del pareggio degli ucraini, in cui un anticipo sbagliato da Palomino ha portato al pareggio degli ospiti.