La straordinaria stagione dell’Atalanta è a 90′ soltanto dal grande sogno: la qualificazione in Champions League

Novanta minuti per coronare un sogno. Straordinario e meritato. Perché, strappando un punto ieri sera all’Allianz Stadium contro la Juventus, l’Atalanta si è assicurata di dipendere unicamente da se stessa nell’ultimo turno di campionato. Nell’inseguimento a quell’incredibile traguardo che sarebbe la qualificazione alla prossima Champions League.

Il pareggio di Torino, infatti, ha permesso alla banda di Gasperini di mantenere una lunghezza di margine sul Milan quinto in classifica. Vincendo domenica prossima contro il Sassuolo, in una sfida che gli orobici sulla carta giocano in casa ma nella pratica a Reggio Emilia per i lavori all’ex Atleti Azzurri d’Italia, l’accesso alla massima competizione europea sarebbe realtà.