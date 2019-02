Atalanta-Spal: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atalanta-Spal, 23ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Dopo i vari anticipi spalmati tra giovedì, venerdì e sabato, prosegue la 23ª giornata di campionato. Tra le gare in programma domenica alle 15:00 c’è anche quella tra Atalanta e Spal. I padroni di casa stanno vivendo un momento di forma eccezionale e dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Italia eliminando per 3-0 la Juventus, detentrice degli ultimi quattro titoli, puntano a conquistare la terza qualificazione all’Europa League consecutiva. Una missione non impossibile per la Dea che si trova attualmente al 7° posto ad un punto dal 6° ed a tre dal quarto. Gli emiliani, invece, puntano alla permanenza nella massima serie e sino ad ora è riuscita a mettere a distanza la zona retrocessione lontana 5 punti. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Atalanta-Spal.

Atalanta-Spal: diretta live e sintesi

Atalanta-Spal: formazioni ufficiali

Atalanta-Spal: probabili formazioni e pre-partita

L’Atalanta tra le mura amiche dello stadio Atleti Azzurri d’Italia affronta la Spal dopo 7 risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. L’obiettivo della formazione di Gasperini è quello di rientrare in zona Europa, dopo le vittorie negli anticipi di Lazio e Roma. Contro la squadra emiliana, il tecnico schiererà buona parte della formazione che ha espugnato lo stadio del Cagliari nello scorso turno di campionato. Nel 3-4-2-1 ci saranno Berisha tra i pali andrà il titolare ed in difesa Toloi, Palomino e Mancini. In mezzo al campo agiranno De Roon e Freuler centralmente e Hateboer e Castagne sulle corsie laterali. Infine, Ilicic e Gomez saranno schierati sulla trequarti a sostegno dell’unica punta Zapata. Semplici contro i bergamaschi vuole allungare sulla zona salvezza per scongiurare la retrocessione. In campo nel consueto 3-5-2 ci saranno Viviano in porta e Cionek, Bonifazi e Vicari, quest’ultimo in campo al posto dello squalificato Felipe. A centrocampo il tecnico non potrà contare su un altro squalificato Fares che verrà sostituito da Costa affiancato da Lazzari, Valoti, Missiroli e Kurtic. Il reparto offensivo sarà affidato alla coppia Petagna-Antenucci.

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, Freuler, De Roon, Castagne; Ilicic, Gomez; Zapata. A disposizione: Rossi, Gollini, Djimsiti, Masiello, Gosens, Reca, Pessina, Kulusevski, Pasalic, Barrow, Piccoli. Allenatore: Gasperini.

SPAL (3-5-2): Viviano; Vicari, Cionek, Bonifazi; Lazzari, Valoti, Missiroli, Kurtic, Costa; Petagna, Antenucci. A disposizione: Gomis, Poluzzi, Dickmann, Regini, Simic, Jankovic, Murgia, Schiattarella, Valdifiori, Floccari, Paloschi. Allenatore: Semplici.

Atalanta-Spal Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Spal sarà trasmessa a partire dalle ore 15 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.