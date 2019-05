Atalanta, al Mapei come a casa: in trasferta è record storico

L’Atalanta macina record: giocare in trasferta non è stato un problema in questa stagione. Ora c’è il Sassuolo al Mapei (in casa) per la Champions

L’Atalanta è protagonista di un nuovo record: in questa stagione sono state 10 le partite in trasferta vinte dai bergamaschi (non ci era mai riuscita nella sua storia). La truppa di Gasperini supera così il precedente primato appartenente al campionato 2016/2017. In Serie A, solo Juventus e Napoli hanno fatto meglio della dea in questa stagione con, rispettivamente, 13 ed 11 vittorie. Insomma, una cavalcata Champions che più che tra le mura amiche dell’Atleti Azzurri d’Italia è stata conquistata altrove.

Nella sfida di domenica, l’Atalanta sarà impegnata al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una sfida che i bergamaschi giocheranno in casa ma nella casa dei neroverdi, a causa dei lavori di ristrutturazione all’Atleti Azzurri di Bergamo. Insomma, con un trend così positivo: il “dove si giocherà” non sarà così importante per i nerazzurri.