Atalanta, striscia positiva da record: non accadeva da 30 anni 

L’Atalanta, dopo esser riuscita a conquistare un punto dall’Allianz, ha raggiunto una striscia positiva quasi da record

L’Atalanta è ad un passo dal sogno Champions. I bergamaschi sono a quota 66 punti e con una vittoria sul Sassuolo all’ultima giornata entreranno a far parte dell’olimpo del calcio europeo per la prossima stagione.

I nerazzurri sono imbattuti da 12 partite di fila in Serie A, con 8 vittorie e 4 pareggi. I bergamaschi non restavano imbattuti per più gare nel massimo campionato dal 1989. Inoltre, il pareggio di ieri sera ha determinato un altro grande successo. Era infatti dal 17 maggio del 2009 che l’Atalanta non riusciva ad uscire imbattuta da una trasferta di campionato in casa della Juve.