Atalanta, il tesoretto Champions in giro per l’Italia: tutti i nomi in uscita

Percassi pensa al mercato Champions dell’Atalanta di Gasperini: si parte da un gruzzoletto niente male. Ecco tutti i nomi in uscita

L’Atalanta riparte da un tesoretto invidiabile per programmare il suo mercato in formato Champions. Il gruzzoletto sarà frutto di giovani di proprietà sparsi in prestito in giro per l’italia, e non solo. Tra i tanti, si parte da Petagna, autore di una stagione da protagonista con la Spal: gli estensi vorranno riscattarlo per 12 milioni dopo aver ottenuto la salvezza. Da sottolineare che il 50% andrà al Milan (in cui è cresciuto).

All’estero c’è Cornelius che tornerà dal prestito al Bordeaux: il danese tuttavia non rientrà nei piani di Gasperini. Dalla B, può partire Bene Haas che ha giocato l’ultima stagione col Palermo. Anche D’Alessandro (Udinese) cerca mercato. Tra i pali, in uscita Berisha superato nelle gerarchie da Gollini, mentre Sportiello, in scadenza, verrà ceduto.