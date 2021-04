Atalanta, Toloi avverte la Juventus: «Vogliamo punti per la Champions»

Il difensore dell’Atalanta Rafael Toloi ha parlato in vista della partita di domani contro la Juventus

«È una partita molto importante, una partita difficile. La Juventus sta bene e sta giocando bene. Per noi è anche un’opportunità per misurarci contro la squadra che affronteremo anche in finale di Coppa Italia. Dovremo fare una grande partita, conquistare punti preziosi per quell’obiettivo che vogliamo raggiungere. La Juventus ha tanti giocatori di qualità ed un attacco pericoloso. Noi dovremo difendere bene e giocare anche tecnicamente bene per lasciare a loro meno spazi possibile. Dovremo come sempre fare il nostro gioco».