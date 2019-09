Atalanta Torino, Gasperini: «Non possiamo prendere certi gol. Su Srktel…»

Atalanta Torino, Gasperini commenta la gara col Torino: «Non possiamo prendere gol così, la difesa era il nostro punto di forza»

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha commentato la sconfitta contro il Torino. Ecco le parole del tecnico a Dazn:

«La squadra ha creato tantissimo, ma non possiamo continuare a prendere gol così. La difesa era il nostro punto di forza. Il risultato della partita non deve togliere slancio a questa squadra. Gomez più largo? L’ha già fatto l’anno scorso, purtroppo abbiamo sempre dovuto rincorrere, è stata una partita strana. Mercato? Non so cosa possa succedere domani. Separazione con Srktel? Poteva giocare oggi, ha manifestato difficoltà a inserirsi e si è deciso così».