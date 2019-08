Atalanta e Torino applicano ambiziosi sistemi di difesa a uomo. E’ il marchio di fabbrica che le ha rese efficaci

Atalanta-Torino sarà una delle partite più importanti della seconda giornata. Seppur molto diverse nello sviluppo dell’azione, Gasperini e Mazzarri applicano sistemi difensivi piuttosto simili. Infatti, l’anno scorso furono tra le squadre con l’altezza media più elevata nel recupero palla.

Entrambi utilizzano intense e ambiziose marcature a uomo, con duelli individuali spesso a tutto campo. Non a caso, ciò ha reso Atalanta e Torino due squadre ostiche da affrontare per chiunque. Big comprese, in quanto granata e nerazzurri impediscono di sviluppare l’azione in modo pulito.