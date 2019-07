Atalanta, torna di moda la pista Guarin: ma Gasperini frena

Fredy Guarin spinge per il ritorno in Italia. Il giocatore piace all’Atalanta: possibile affare nelle prossime settimane

Fredy Guarin lascia la Cina per iniziare una nuova avventura, possibilmente in Italia. L’Atalanta è sulle sue tracce ma secondo La Gazzetta dello Sport, il colombiano in questo momento non è una priorità perché Gasperini vuole un attaccante.

In Cina, l’ex Inter percepiva circa 10 milioni di euro. Stipendio totalmente fuori portata per le casse delle società italiane. Per Guarín, è marginale il lato economico. Lui sogna il ritorno in Italia e nelle prossime settimane potrebbero esserci delle novità.