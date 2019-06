Calciomercato Atalanta, tutti vogliono Dejan Kulusevski: la situazione

Calciomercato Atalanta, tante squadre su Dejan Kulusevski, il talentino classe 2000 protagonista con la Primavera: la situazione

Tutti vogliono Dejan Kulusevski, il talentino nato in Svezia ma con origini dalla Macedonia del Nord. Ma difficilmente l’Atalanta lascerà partire il centrocampista classe 2000, perlomeno non a titolo definitivo. Ci hanno già provato Juventus e Torino, ma le offerte sono state rispedite al mittente.

L’Atalanta non ha necessità di lasciar partire Kulusevski a titolo definitivo. Soprattutto considerando che i suoi margini di crescita sono ampi e la possibilità di monetizzare di più in futuro sono alte. Tenendo conto che il centrale sinistro vanta già 4 presenze con la prima squadra di Gasperini ed è stato uno dei cardini del centrocampo della Primavera campione di Brambilla. Per questo è più facile pensare ad una partenza in prestito. Il ragazzo piace a Parma e Lecce.