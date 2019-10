Atalanta, tutto pronto: domenica la prima al Gewiss Stadium

Atalanta, finalmente è tutto pronto per l’esordio nel nuovo impianto: domenica con il Lecce la prima al Gewiss Stadium

Atalanta, finalmente ci siamo. Prima Reggio Emilia, poi Parma. Quindi anche San Siro per la Champions League. Ma, da domenica, gli orobici di Gasperini potranno disputare per davvero in casa i propri impegni interni: il Gewiss Stadium è pronto.

Come lo è anche la Curva Nord, che si preannuncia un vero e proprio muro nerazzurro dopo essere stata costruita – come sottolinea Tuttosport – in appena 153 giorni. La prima volta, allora domenica alle ore 15 contro il Lecce.