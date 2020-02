Atalanta Valencia: perché Hateboer può fare la differenza

In Atalanta-Valencia, Hateboer può mettere in difficoltà Gaya. I cross per lui sul secondo palo possono fare la differenza

Una delle giocate tipiche dell’Atalanta di Gasperini consiste nel cross di un quinto per l’altro, che si inserisce sul secondo palo. Una giocata che ha portato a tantissimi gol. Considerando che Gaya, terzino sinistro del Valencia, non è molto prestante fisicamente, può essere una soluzione efficace in Champions.

Un esempio nella slide sopra. L’Atalanta attacca, con Gosens che crossa per Hateboer sul secondo palo. Il quinto è pronto ad approfittare dello spazio alle spalle del terzino.