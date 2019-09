Atalanta, Zapata: «Shakhtar? Siamo pronti. Migliorato grazie a Gasperini»

Duvan Zapata presenta la sfida tra Atalanta e Shakhtar Donetsk: ecco le parole dell’attaccante degli orobici prima del match di Champions

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Duvan Zapata è convinto che Atalanta-Shakthar Donetsk possa essere la partita del rilancio nerazzurro in Champions League dopo il tonfo contro la Dinamo Zagabria.

«Sarà una partita molto intensa, noi siamo pronti. Anche domani ci emozioneremo, ma non sarà come l’esordio. Siamo consapevoli che se non vinciamo sarà tutto molto più complicato, e dipende da noi. Il merito dei miei miglioramenti? E’ di Gasperini, ma anche mio».