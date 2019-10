Atletico Madrid: perché il match con l’Athletic è importante per Simeone

Atletico Madrid-Athletic Bilbao è un match molto difficile per Simeone. La fase difensiva dei baschi è di assoluto livello

L’umore in casa Atletico Madrid non è ottimo. Oltre all’infortunio di Joao Felix, i colchoneros sono reduci da diversi passi falsi che hanno complicato il cammino in Liga. Evidente la difficoltà a segnare.

Proprio per questo, il match contro l’Athletic Bilbao è molto complicato, considerando che i baschi hanno una fase difensiva estremamente ordinata è difficile da scardinare. E’ una partita quindi cruciale per l’Atletico di Simeone, e una nuova mancata vittoria complicherebbe di molto le ambizioni della squadra.