Atletico Madrid, fatta per Rodrigo: il suo arrivo libera Correa

Atletico Madrid, fatta per Rodrigo: l’arrivo dell’attaccante dal Valencia libera Correa, obiettivo primario del Milan

Buone notizie per il calciomercato del Milan. Secondo quanto riportato da As, l’Atletico Madrid avrebbe finalizzato l’acquisto di Rodrigo dal Valencia, per una cifra vicina ai 55 milioni di euro.

Il centravanti stasera dovrebbe essere a Madrid per sostenere le visite mediche. Spettatore interessato il Milan, visto che Correa ora è libero di partire, dato il posto occupato in attacco dall’ex Valencia, insieme a Morata e Joao Felix.