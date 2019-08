Atletico Madrid Getafe: Trippier è subito fondamentale per Simeone

Trippier ha iniziato la sua avventura all’Altetico Madrid con un assist decisivo. A Simeone mancavano terzini che spingessero

A causa dell’età alta di Juanfran e Filipe Luis, nelle scorse stagioni è mancata all’Atletico Madrid la presenza di due terzini propositivi in grado di sovrapporsi con insistenza. I colchoneros si sono mossi in sede di mercato, acquistando Lodi e Trippier. L’inglese ha giocato un’ottima gara contro il Getafe, confezionando il cross per il gol di Morata.

Va benissimo la serpentina di João Félix, ma che non passi inosservato questo filtrante di #Saúl 🎯 pic.twitter.com/0NWPOx8pEd — Andrea Lapeña (@andrelapegna) August 19, 2019

Come si vede nel video sopra, da notare l’altezza dei due terzini: Lodi e Trippier sono sulla stessa linea degli attaccanti dell’Atletico Madrid.