Atletico Madrid, Grbic: «Simeone mi loda spesso. Liga? Occhio al Barça»

Ivo Grbic, portiere dell’Atletico Madrid, parla dell’esordio in Copa del Rey intervistato da Sportske Novosti.

LIGA – «Inutile dire che Real Madrid e Barcellona sono sempre in prima linea tra i favoriti, e noi vogliamo essere lì, insieme a loro, vogliamo essere in corsa per il titolo fino all’ultimo momento».

SIMEONE – «Era soddisfatto, si è congratulato con me per un debutto riuscito e basta. Parliamo spesso, mi loda, mi dice che sto andando bene e che sicuramente avrò la possibilità di mettermi alla prova. La cosa più importante per me è che ho dimostrato in questo gioco che può contare su di me».