Atletico Madrid, Hermoso: «Giocare qui è ciò che desideravo di più. Su Godin…»

Il nuovo giocatore dell’Atletico Madrid, Mario Hermoso, è stato presentato oggi in conferenza stampa. Le sue parole, riportate da Alfredo Pedullà, fanno ben sperare club e tifosi. Ecco cosa ha detto:

«Giocare all’Atletico è ciò che più desideravo al mondo. Pressione per essere il sostituto di Godín? No. Vengo con il desiderio di crescere ogni giorno e darò il 100%». Il classe 1995 è infatti già considerato uno dei nuovi punti di riferimento del club. Ha firmato per 5 stagioni.