Atletico Madrid, ironia social dopo il mea culpa di Clattenburg nella finale contro il Real – FOTO

Mark Clattenburg ha confessato di aver commesso un errore decisivo nella finale di Champions League 2016 tra Real e Atletico Madrid

Mark Clattenburg, l’arbitro del derby di Madrid tra Real e Atletico nella finale di Champions League 2016, ha ammesso di aver commesso un errore cruciale nella sfida per il titolo a San Siro. Il fischietto inglese ha ammesso al Daily Mail che avrebbe dovuto annullare il gol dell’1-0 del Real Madrid: «Erano andati in vantaggio nel primo tempo, aveva segnato Sergio Ramos però era leggermente in fuorigioco. Era una chiamata difficile, ma me ne sono accorto all’intervallo».

Subito i tifosi dell’Atletico Madrid sono insorti sui social mentre il club spagnolo si è limitato ad un tweet ironico sul proprio profilo: un collage di foto dell’ammissione di Clattenburg.