Atletico Madrid, Joao Felix: «Girone duro con Milan e Liverpool»

Joao Felix ha parlato del girone di Champions League con Milan e Liverpool. Le parole dell’attaccante dell’Atletico Madrid

Intervenuto sui canali ufficiali dell’Atletico Madrid, Joao Felix ha parlato dei gironi di Champions League, soffermandosi sulle avversarie. Le parole su Milan, Liverpool e Porto, ma anche sul suo infortunio.

GIRONE CHAMPIONS – «Abbiamo un girone difficile e affronteremo squadre che sono tra le migliori nei loro Paesi. Saranno partite molto combattute, ma faremo il possibile per conquistare i tre punti in ogni partita. Il Porto? È una squadra che conosco bene, dalle caratteristiche al modo di giocare. Sono preparato per la partita».

INFORTUNIO – «Sono stati momenti difficili, non è mai facile giocare e non stare bene. Ma l’ho fatto volentieri e per aiutare la squadra. Ora sto bene, mi sono ripreso e sono concentrato solo sul fare bene in questa stagione. Mi sento bene, era da molto tempo che non mi sentivo così bene, con la libertà di fare certe giocate che non potevo fare prima perché sentivo dolore».