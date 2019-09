Atletico Madrid Juve: si soffre la spinta di Trippier

L’Atletico Madrid ha creato problemi alla Juve soprattutto sulle fasce, con la spinta costante di Trippier. Qualche problema nel coprire l’ampiezza

Una delle caratteristiche della difesa a zona di Sarri è la fortissima densità in zona palla. Lo scompenso è però quello di concedere spazio sul lato debole, soprattutto nelle situazioni di palla scoperta (uno dei difetti di ieri secondo Sarri).

Il nuovo Atletico di Simeone tiene i terzini alti e larghi, sulla stessa linea delle punte. I colchoneros hanno fatto girare palla con efficienza, riuscendo costantemente a servire Trippier in corsa sul lato debole, con la Juve eccessivamente stretta sul lato opposto. Si è sofferta molto la copertura dell’ampiezza, anche se sui cross la retroguardia della Juve se l’e cavata bene. Un esempio nella slide sopra. Trippier è stato recordman della gara sia per passaggi chiave (7), che per cross (11).