Atletico Madrid: Koke e Diego Costa trascinano i colchoneros

L’Atletico Madrid vince a Maiorca e resta in scia del Real Madrid. Koke e Diego Costa i protagonisti del successo colchoneros

L’Atletico Madrid torna a vincere in Liga, espugnando per 2-0 il campo del Maiorca. Protagonisti del match Diego Costa e Koke: il primo ha segnato il primo gol dell’anno, mentre il secondo è stato il principale rifinitore dei suoi, con 3 passaggi chiave e l’assist per la rete dell’ex Chelsea.

I colchoneros sono a un punto di distacco dal Real Madrid capolista. Sabato sera al Wanda Metropolitano si preannuncia un derby infuocato.