Atletico Madrid: la mossa Thomas Partey premia Simeone

Anche se a volte patisce l’esiguo minutaggio, Thomas Partey è un jolly imprescindibile per Simeone. Contro l’Eibar ha risolto la gara

L’Atletico Madrid ha battuto l’Eibar in rimonta grazie al gol nel finale di Thomas Partey. Il centrocampista ghanese era entrato poco prima al posto di Joao Felix, una mossa che aveva fatto storcere il naso a molti.

In realtà, Simeone utilizza spesso questo cambio per provare a sbloccare la gara. Oltre a dare peso in avanti, Thomas Partey migliora intensità e pressione della squadra: un esempio nella slide sopra in cui, fresco, va ad aggredire il portatore di palla. Insomma, è un jolly preziosissimo per il Cholo.