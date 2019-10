Atletico Madrid: l’importanza di Koke in fase di rifinitura

Koke è il principale generatore di occasioni dell’Atletico Madird. I colchoneros faticano però in fase di finalizzazione

L’Atletico Madrid ha iniziato la stagione in chiaroscuro. I colchoneros faticano molto a segnare nonostante la produzione della squadra sia in assoluto buona. Simeone paga il negativo stato di forma dei propri attaccanti.

Koke è il principale generatore di occasione dell’Atletico Madrid. Il centrocampista spagnolo finora ha totalizzato 18 passaggi chiave totali, tra i primi in tutta la Liga. Solo uno di questi si è però tramutato in un assist, a dimostrazione di come oggi la formazione di Madrid fatichi parecchio nel concretizzare la mole di gioco prodotta dalla squadra.