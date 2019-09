Atletico Madrid: l’importanza di Koke per Simeone

Spesso sottovalutato, Koke è un giocatore chiave per l’Atletico Madrid. Simeone ha costruito un centrocampista completo

Koke è uno dei giocatori simbolo tanto dell’Atletico Madrid quanto del Cholismo. Abbina una grande intensità in fase di non possesso a una tecnica sublime, come quella dei grandi centrocampisti di scuola spagnola.

E’ determinante per la fase di rifinitura dei colchoneros. Si muove bene nei mezzi spazi e ha un ottimo senso dell’inserimento. Un esempio nella slide sopra. Costa attira fuori l’avversario, Trippier può servire bene Koke tra le linee.