Atletico Madrid, non solo Insigne nel mirino: in estate pronto l’assalto a Milik

Anche Milik, il bomber polacco del Napoli, è finito nel mirino dell’Atletico Madrid che sta già preparando l’addio a Griezmann

Negli ultimi giorni il nome di Lorenzo Insigne è stato accostato a quello dell’Atletico Madrid, anche se l’offerta da 50 milioni di euro è stata subito rispedita al mittente da De Laurentiis. Ma il fantasista del Napoli non è l’unico giocatore azzurro che piace ai Colchoneros. In previsione del possibile addio di Griezmann, la squadra madrilena potrebbe puntare su Arek Milik come possibile sostituto nell’attacco di Simeone anche se i due giocatori hanno caratteristiche diverse. Già dai tempi in cui militava nell’Ajax, Milik è sempre stato un pallino dell’Atletico Madrid che venne poi battuto sul tempo da Giuntoli.

Difficilmente però De Laurentiis si priverà del gioiello polacco a meno che non arrivi la classica offerta che non si può rifiutare. Dopo l’infortunio, Milik sembra aver ritrovato la forma e il feeling con il gol anche se i guai fisici ne hanno rallentato l’inserimento in squadra a causa dell’impiego poco costante.

Milik è diventato l’attaccante principe dell’undici partenopeo con le 19 reti messe a segno in questa stagione di cui 16 in Serie A.