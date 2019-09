Quello tra Real Madrid e Atletico sarà un derby importantissimo. Simeone e Zidane non possono perdere punti

L’Atletico Madrid 2019-2020 è una squadra che attacca in modo diverso rispetto al passato, anche a causa dei molti acquisti. Soprattutto culle corsie esterne, con entrambi i terzini molto alti, sulla stessa linea delle punte.

Contro il Siviglia, il Real Madrid ha accettato di difendersi a lungo nella propria metà campo, pungendo in ripartenza. Questo Atletico più offensivo ha proprio dimostrato di soffrire in transizione negativa, anche contando che Trippier e Lodi hanno margini di miglioramento in non possesso. I colchoneros dovranno quindi fare attenzione alle offensive in spazi larghi da parte dei cugini, soprattutto da Hazard e Bale.