Atletico Madrid-Real Madrid 1-2: risultato e cronaca in diretta live

Atletico Madrid-Real Madrid, 23ª giornata Liga 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Per la 294° stracittadina della storia di Madrid, Atletico e Real si preparano a disputare un derby che, sebbene non valga i vertici della Liga, sarà comunque destinato a regalare forti emozioni. La formazione di Simeone è davanti ai cugini di sole due lunghezze e una vittoria delle Merengues significherebbe sorpasso immediato e secondo posto in classifica. Ma come ben si sa, al Wanda Metropolitano l’atmosfera sarà caldissima e non è di certo un caso se, nello stadio che ospiterà la prossima finale di Champions League, i Colchoneros siano riusciti a concedere solo due pareggi in undici partite casalinghe, senza mai uscire sconfitti. La squadra di Solari, nonostante le grane Isco e Marcelo, è riuscita a rialzarsi dopo i primi mesi molto complicati e altalenanti ed ora farà di tutto per tentare l’impresa di avvicinarsi al Barcellona capolista. Ecco la cronaca live del match.

Atletico Madrid-Real Madrid 1-2: tabellino

Marcatori: 16′ pt, Casemiro (R), 25′ pt, Griezmann (A); 42′ pt rig, Sergio Ramos (R)

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Hernandez; Correa, Saul, Thomas, Lemar; Morata, Griezmann. Allenatore: Diego Simeone

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Sergi Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius. Allenatore: Santiago Solari

Arbitro: Javier Estrada Fernandez

Note: Ammonizioni: Lucas Vazquez (R), Griezmann (A)

Atletico Madrid-Real Madrid: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO: Atletico che parte molto bene, mettendo in mostra un efficace pressing, riuscendo a creare anche buone occasioni con Griezmann e Thomas. Dopo essere stato messo sotto pressione, il Real però riesce efficacemente a uscire, rendendosi pericoloso prima con Modric, per poi passare in vantaggio con una gran rovesciata di Casemiro, su assist di Ramos. La reazione dell’Atletico non si fa attendere, nonostante sia evidente come il gol preso sia stato un colpo inaspettato per le strategie di Simeone. E appena sei minuti dopo, Griezmann, con l’ausilio del VAR, infila Courtois con un preciso tiro. Dopo il pareggio, la partita torna in equilibrio, con la squadra di Solari che mantiene comunque il pallino del gioco, al punto di riuscire addirittura a passare di nuovo in vantaggio con un preciso calcio di rigore conquistato da Vinicius e trasformato da Sergio Ramos.

47’ ˗ Finisce qui il primo tempo: è il Real Madrid a condurre il gioco per 2˗1

47’ ˗ Sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Kross, Arias anticipa Benzema spedendo il pallone in fallo laterale

46’ ˗ Correa tenta la penetrazione in area palla al piede, arrivando in area di rigore: l’attaccante viene atterrato ma la spinta non è sufficiente per assegnare il calcio di rigore

45’ ˗ Assegnati 2’ di recupero

42’ ˗ GOL REAL MADRID!!! Rigore perfettamente calciato nell’angolo da parte di Sergio Ramos: Oblak ci prova senza arrivarci

41’ ˗ RIGORE per il REAL MADRID! Ennesima discesa di Vinicius in dribbling, con Hernandez che lo abbatte al limite. Interviene il VAR

40’ ˗ Nuovo intervento provvidenziale di Casemiro in mezzo al campo

38’ ˗ Raddoppio efficace della difesa Colchonera dopo la discesa di Vinicius

35’ Godin sposta il pallone a Lucas, favorendo una nuova rimessa laterale in posizione invitante

32’ ˗ Sugli sviluppi del corner, Lucas Vazquez buca l’intervento, favorendo la discesa sul pallone verso Griezmann che, ostacolato dall’avversario, colpisce con il ginocchio mandando alto sopra la traversa

32’ ˗ Casemiro nel posto giusto al momento giusto, evita che il pallone penetri in area di rigore, mandando il pallone in calcio d’angolo

29’ ˗ Occasione Atletico. Sugli sviluppi prolungati del calcio di punizione, Correa arriva al tiro da fuori area calciando il pallone con gran forza ma poca precisione oltre la traversa

29’ ˗ Griezmann cerca e trova il contatto con Casemiro, conquistando un fallo che fa rifiatare i suoi

27’ ˗ Calcio d’angolo conquistato dal Real

25’ ˗ GOL ATLETICO!!! Dopo l’intervento del VAR, l’arbitro conferma il gol di Griezmann che aveva infilato il pallone sotto le gambe di Courtois

24’ ˗ Casemiro sugli scudi: prima ruba il pallone agli avversari, poi ne scarta un altro e infine viene abbattuto da Griezmann che riceve un’ammonizione

22’ ˗ Ammonizione per Lucas Vazquez

22’ ˗ Occasione Real. Ennesimo scatto e uno vs uno di Vinicius sulla sinistra a puntare Godin: il suo assist filtrante viene, però, allontanato, anche se non in maniera pulita, da Thomas

20’ ˗ Occasione Real. Esterno destro con i giri giusti di Vinicius verso il centro dell’area: Lucas Vazquez arriva sul pallone ma colpisce malissimo, direzionando il pallone direttamente in tribuna

19’ ˗ Fuorigioco di Morata

18’ ˗ Spinta robusta e netta di Casemiro su Correa: intervento dell’arbitro senza sanzione disciplinare

16’ ˗ GOL REAL!!!! Sugli sviluppi del calcio d’angolo, dopo una sponda di Sergio Ramos, Casemiro, lasciato completamente libero, manda in rete il pallone con una perfetta rovesciata

14’ ˗ Corpo a corpo duro ma pulito tra Lemar e Carvajal: palla che carambola in calcio d’angolo per gli ospiti

13’ ˗ Fischi assordanti per Courtois, altro grande ex della partita

11’ ˗ Primi cenni da parte del Real con Modric che si inserisce in area di rigore, mettendo al centro dell’area un colpo di testa al quale Vazquez non riesce ad arrivare

10’ ˗ Occasione Atletico. Pressione efficacemente concretizzata per merito di Thomas che penetra verticalmente in area di rigore: il suo tiro, da posizione precaria, finisce ben oltre il palo

9’ ˗ Fuorigioco di rientro ai danni del grande ex Morata

8’ ˗ Casemiro ferma Correa con un fallo duro e deciso in scivolata: calcio di punizione per l’Atletico a poca distanza dal limite dell’area

7’ ˗ Grande rimonta di Lucas Vazquez, a recuperare un pericoloso pallone sui piedi di Griezmann

5’ ˗ Contrasto duro su Reguilon da parte di Arias: calcio di punizione per le Merengues

4’ ˗ Brividi per Sergio Ramos che rischia di sbagliare un facile disimpegno, salvo poi riuscire a risolvere con un provvidenziale intervento

2’ ˗ Occasione Atletico. Efficace giro palla della squadra di casa tra Griezmann e Lemar con il Petit Diable che arriva al tiro da posizione invitante, calciando però sul fondo

1’ ˗ Reguilon, con una provvidenziale scivolata, impedisce a Correa di arrivare sul pallone

1’ ˗ Fernandez fischia l’inizio dell’incontro: è la squadra ospite a battere il primo pallone, dopo un minuto di silenzio in onore di Calleja

Atletico Madrid e Real Madrid sono scese in campo e sono pronte a dare inizio al 294° derby della loro storia.

Atletico Madrid-Real Madrid: formazioni ufficiali

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Arias, Gimenez, Godin, Hernandez; Correa, Saul, Thomas, Lemar; Morata, Griezmann. A disposizione: Adan, Filipe Luis, Juanfran, Rodrigo, Vitolo, Kalinic, Mollejo. Allenatore: Diego Simeone

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Carvajal, Sergi Ramos, Varane, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius. A disposizione: Navas, Nacho, Mariano, Bale, Marcelo, Asensio, Ceballos. Allenatore: Santiago Solari

Atletico Madrid-Real Madrid: probabili formazioni e pre-partita

Qui Atletico Madrid. Per la formazione destinata a scendere in campo al Wanda Metropolitano, Simeone dovrà, con molta probabilità, fare a meno di Koke, che ancora nella giornata di ieri non si era allenato, così come Diego Costa e Savic, reduci da infortuni ormai di lungo corso. A centrocampo, allora, spazio a Thomas e Rodrigo con l’unico dubbio di formazione che riguarda la fascia destra dove Arias e Juanfran si giocano un posto da titolare, con il primo leggermente favorito.

Qui Real Madrid. In casa Merengues tira una brutta aria dopo l’ennesimo caso Isco che, dopo lo sfogo su Twitter, non è stato convocato da Solari, apparentemente giustificato da un infortunio alla spalla che l’ha costretto a uscire anzitempo dall’allenamento di ieri. Il tecnico continuerà a puntare sul 4˗3˗3, con Carvajal e Reguillon terzini e Varane e Sergio Ramos centrali. A centrocampo spazio al trio Modric˗Casemiro˗Kroos. Davanti, infine, spazio a Bale, insieme a Benzema e Vinicius Jr. Ancora fuori, per scelta tecnica, Marcelo.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas Hernández; Correa, Rodri, Thomas, Saúl; Griezmann, Morata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguillón; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius Jr.

Atletico Madrid-Real Madrid: precedenti

Quello che andrà in scena al “Wanda Metropolitano” di Madrid tra i padroni di casa dell’Atletico e gli storici rivali cittadini del Real sarà la stracittadina numero 294, per un bilancio che pende nettamente a favore delle Merengues con 151 successi a 75, mentre 67 sono i pareggi. Anche il totale delle marcature messe a segno sono 512 per gli ospiti contro le 376 dell’Atletico, a rimarcare la storica differenza tattica delle due squadre: una marcatamente offensiva, l’altra prevalentemente difensiva. In Primera Division, i derby disputati sono stati 163 ma curiosamente, oltre a quelli delle Coppe nazionali, le due corazzate si sono incrociate per ben 9 volte in Champions League e, di queste, per ben due volte in finale: nel 2014 con una netta vittoria del Real (4˗1) ottenuta dopo i tempi supplementari e nel 2016 quando i Colchoneros furono sconfitti ai rigori per 5˗3. Il derby d’andata, infine, giocato al Bernabeu, si è concluso a reti inviolate, con un pareggio senza troppe emozioni.

Atletico Madrid-Real Madrid: arbitro

Sarà Javier Estrada Fernandez l’arbitro designato a dirigere la supersfida tra Atletico Madrid e Real Madrid, in programma alle 16.15 al Wanda Metropolitano. Per il fischietto spagnolo, originario di Lleida e classe ’76, sarà la gara numero 19 in stagione, tra Champions League, Europa League, Nations League, Copa del Rey e Liga. Alla postazione VAR siederà, invece, Juan Martínez Munuera.

Atletico Madrid-Real Madrid Streaming: dove vederla in tv

