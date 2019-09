Non è bastato un Thomas Partey sontuoso per portare l’Atletico Madrid alla vittoria nel derby. Il ghanese è stato strepitoso

Il derby di Madrid è stato piuttosto bloccato e avaro di emozioni. Il protagonista del match è stato senza ombra di dubbio Thomas Partey. Difficile esprimere bene la completezza della partita del centrocampo ghanese. Oltre al grande lavoro difensivo, è stato una macchina in fase di impostazione.

Una mole impressionante di palloni giocati (con precisione del 90%). Ha inciso tanto nei cambi campo con lanci lunghi quanto nei filtranti alle spalle della linea di pressione avversaria. E’ riuscito a servire tante volte i rifinitori colchoneros tra le linee, come per esempio nella slide sopra. Inoltre, Thomas Partey è stato il giocatore dell’Atletico Madrid con più dribbling riusciti, il suo cambio di passo consente ai colchoneros di creare superiorità numerica in mezzo al campo.