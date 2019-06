Dall’Atletico al Real (o viceversa): tutti i “tradimenti” di Madrid

I trasferimenti più dolorosi da Atletico a Real Madrid (o viceversa): da Morata a Schuster. I nomi

Marcos Llorente si trasferirà dal Real Madrid all’Atletico Madrid. Un trasferimento storico e destinato a segnare il giocatore. Il passaggio da una parte all’altra del Manzanarre (il fiume di Madrid che divide i blancos dai colchoneros) ha macchiato tanti altri calciatori nella storia, sia in una direzione che nell’altra.

Berndt Schuster è probabilmente l’icona della traiciòn spagola: il centrocampista tedesco ha giocato per 8 stagioni nel Barcellona. Per poi passare nel 1988 al Real Madrid. Per non farsi mancare niente, nel 1990 vestirà anche la maglia dei colchoneros. Il secondo storico tradimento è quello dell’attaccante messicano Hugo Sanchez che nel 1985 è passato dall’Atletico ai blancos. Nel 1993 diventa giocatore del Rayo Vallecano potendo così vantare di aver giocato in tutte e tre le squadre calcistiche della capitale spagnola.

Più recenti , i tradimenti del bianconero Morata e del francese Theo Hernandez. Il primo, cresciuto in entrambe le giovanili di Atletico (2005-2007) e Real Madrid (2008-2010), indosserà in prima squadra sia la camiseta dei galacticos che dei rojiblancos. Il secondo, Theo Hernandez, è cresciuto nelle giovanili dell’Atletico Madrid diventandone fiore all’occhiello. Nel 2017, il suo trasferimento al Real Madrid ha fatto molto discutere.